Жена Кокорина: "Видела Сашу. Правда, на расстоянии"

Дарья Валитова, гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме сообщила, что виделась сегодня с футболистом, находящимся под арестом в СИЗО.

- Сегодня видела его. Правда, на расстоянии и за стеклом, - написала Дарья в Инстаграме. - Скоро ли к Саше пустят врачей? Мы бы сами хотели знать. Это зависит не от нас, и не от врачей. Если не считать проблемы с ногой, то Саша чувствует себя нормально. Ему очень помогает держаться поддержка людей.

Напомним, что 19 марта у Кокорина день рождения. Ему исполнилось 28 лет.