«Зенит» — «Сочи»: Дзюба, Жирков и Вендел в запасе
Стали известны составы «Зенита» и «Сочи» на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ.
У сине-бело-голубых на скамейке остались полузащитник Юрий Жирков, нападающий Артем Дзюба и новичок команды Вендел. Также, в заявке хозяев впервые оказался защитник Дмитрий Чистяков, ранее арендованный у «Ростова».
В стартовом составе «Зенита» выйдет полузащитник Далер Кузяев, который ранее вернулся в команду, которую покинул летом на правах свободного агента.
У «Сочи» в заявку впервые попал нападающий Марко Дуганджич.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Азмун, Дриусси.
Запасные: Лунев, Васютин, Чистяков, Прохин, Жирков, Оздоев, Сутормин, Мостовой, Мусаев, Вендел, Дзюба, Шамкин.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, А. Заболотный, Жоаузинью.
Запасные: Н. Заболотный, Заика, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Пруцев, Немченко, Руденко, Дуганджич.
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