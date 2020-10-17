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«Зенит» — «Сочи»: Дзюба, Жирков и Вендел в запасе

12:47
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Стали известны составы «Зенита» и «Сочи» на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ.

У сине-бело-голубых на скамейке остались полузащитник Юрий Жирков, нападающий Артем Дзюба и новичок команды Вендел. Также, в заявке хозяев впервые оказался защитник Дмитрий Чистяков, ранее арендованный у «Ростова».

В стартовом составе «Зенита» выйдет полузащитник Далер Кузяев, который ранее вернулся в команду, которую покинул летом на правах свободного агента.

У «Сочи» в заявку впервые попал нападающий Марко Дуганджич.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Азмун, Дриусси.

Запасные: Лунев, Васютин, Чистяков, Прохин, Жирков, Оздоев, Сутормин, Мостовой, Мусаев, Вендел, Дзюба, Шамкин.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, А. Заболотный, Жоаузинью.

Запасные: Н. Заболотный, Заика, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Пруцев, Немченко, Руденко, Дуганджич.

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