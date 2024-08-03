Карпин: «В чем прибавил Глушенков? Как минимум, партнеры стали лучше»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил выступление нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на старте нового сезона.

— Теперь такие хорошие игроки, которых вы видели, будут в распоряжении сборной. Тот же Глушенков и Латышонок.

— Вы говорили, что Максиму надо прибавить во всем. Прибавил?

— Во всем — не знаю, в чем-то — да. Как минимум, партнеры стали лучше.

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче третьего тура РПЛ — 5:0. Глушенков оформил хет-трик.