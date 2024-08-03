Глушенков назвал матч против «Ростова» лучшим в своей карьере: «Изи катка была»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков оценил свое выступление в матче против «Ростова» (5:0) в третьем туре РПЛ.

25-летний форвард оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

— Можно ли этот матч, в котором ты забил три гола и отдал голевую передачу, назвать лучшим в твоей карьере?

— Во-первых, сегодня игра «изи-катка» (легкая игра — прим.) была. Ну да, назовем это лучшим матчем, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» (9 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».