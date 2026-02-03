«Зенит» обыграл «Динамо» на зимнем турнире РПЛ, матч закончился стычкой футболистов

«Зенит» победил «Динамо» в первом матче на Winline Зимнем кубке РПЛ — 2:1. Игра прошла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби.

Голы за сине-бело-голубых забили Александр Ерохин и Нино. Джон Джон, который дебютировал за «Зенит», отметился результативной передачей.

У бело-голубых единственный гол забил Бителло.

В конце матча между футболистами произошла стычка, даже запасные игроки команд выбежали на поле.

«Зенит» в Зимнем кубке РПЛ следующий матч проведет 6 февраля против «Краснодара», а «Динамо» в этот же день сыграет с ЦСКА.