Газизов заявил, что будет оспаривать в суде иск о взыскании 1,1 миллиона рублей

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о подаче в его адрес иска о взыскании 1,1 миллиона рублей.

«Это вопросы, связанные с бизнесом. Пока еще ничего не известно, все в рамках обычного спора. Конечно, я планирую оспаривать требования в суде. Таких ситуаций, связанных с бизнесом, бывает немало. Ничего экстраординарного я в этом не вижу. Подача в суд сама по себе еще ни о чем не говорит», — цитирует Газизова ТАСС.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщал, что Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан подало иск к Газизову, обвинив его в «неосновательном обогащении».