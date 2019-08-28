«Z+» не будет на матче «Спартака» и «Зенита»

Как стало известно «СЭ», канал «Z+» не будет работать во время матча 8-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». Изначально планировалось, что именно с этой игры в этом сезоне начнет работу проект петербургского клуба. Однако в ходе переговоров между «Зенитом» и телевещателем возникли проблемы с правами на трансляцию — «Матч ТВ» отказался предоставлять сигнал сине-бело-голубым. Из-за этого подготовка к шоу была свернута. О дальнейших планах «Z+» на данный момент неизвестно. Есть вероятность, что вещание возобновится позже на одном из других матчей «Зенита».

Напомним, весной «Зенит» запустил новый проект — «Z+». Интернет-шоу выходило во время топ-матчей петербургской команды и носило развлекательно-информационный характер. Первый выпуск вышел в эфир 17 марта в день игры «Спартака» с «Зенитом» и завершился скандалом: ведущие и гости шоу использовали ненормативную лексику. После этого формат «Z+» изменился — он выходил на матчах «Локомотив» — «Зенит» и «Зенит» — ЦСКА. (Гоша Чернов)