Юран — о своем тренерском будущем: «Хочется побороться за чемпионство»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» высказался о своем тренерском будущем.

— Видел вашу цитату, что через два года вы будете бороться за чемпионство. Имели в виду один из российских топ-клубов или думаете, что такое теоретически возможно и в «Нижнем Новгороде»?

— Мне нравится в «Пари НН» и в самом городе. Сейчас поменялось руководство, каждый занимается своим делом. Хотелось бы, конечно, чтобы был бюджет, который позволит бороться за высокие места. Я прошел все этапы: выигрывал вторую лигу, первую, решал поставленные задачи в РПЛ. Теперь хочется побороться за чемпионство. Если в ближайшем будущем «Нижний» сможет поставить перед собой такие задачи, с удовольствием останусь. Но не исключаю, что, если последует приглашение из топ-клуба, попробую себя на новом уровне. Ставлю перед собой максимальные цели!