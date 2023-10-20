Митрофанов рассказал о повестке исполкома РФС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что повестка исполкома пока не утверждена.

«Повестка исполкома еще не утверждена, ее утверждает президент. Но прежде всего там будут вопросы, посвященные ряду программ развития футбола, мы продолжаем формировать стратегическую повестку. Будут ли обсуждать переход в Азию? Когда появится официальная повестка, мы ее опубликуем», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Исполком организации пройдет 26 октября.

В июне РФС заключил контракт с новым техническим спонсором — российской компанией-производителем экипировки Jogel. Соглашение было подписано во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оно будет действовать до 2026 года.