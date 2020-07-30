«Я влюблен в Петербург». Дзюба прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал продление контракта с клубом. Соглашение подписано по схеме «2+1».

«Что я чувствую? Радость, — цитирует форварда официальный сайт клуба. -И облегчение, потому что это наконец произошло. Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб. Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с «Зенитом».

Смотрю вперед с большими ожиданиями — и от себя, и от команды. Нет предела совершенству, будем показывать, что есть еще порох в пороховницах! Постараемся ответить всем, кто думает, что лучше уже невозможно, своей игрой.

Петербург стал мне очень родным, я полюбил Питер. Раньше он мне не нравился, казался серым и каким-то не таким. Но за все то время, что мы здесь живем, я понял, насколько он прекрасен и насколько он красив. Этот город ни на что и ни на кого не похож, и мне очень близка по духу его атмосфера — везде львы, очень красиво, одним словом, я влюблен в Петербург.

Сейчас я живу за городом и наслаждаюсь временем с семьей. Мы вместе просыпаемся, вместе засыпаем, гуляем, играем. В течение сезона времени на это практически нет. Сейчас нужно перевести дух, залечить все болячки, восстановиться физически и психологически, а дальше — с новыми силами начать новый этап".

Нападающий провел за «Зенит» 176 официальных встреч, в которых забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Дзюба с 17 забитыми мячами разделил с Сердаром Азмуном первое место в списке бомбардиров Тинькофф российской рремьер-лиги, а также с 13 результативными передачами стал лучшим ассистентом турнира.

Артем Дзюба — капитан сборной России. В статусе игрока сине-бело-голубых нападающий провел за сборную 32 официальных матча, в которых забил 32 мяча.