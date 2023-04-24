Сафонов: «Ожидаю тяжелый матч со «Спартаком», так как соперник вылетел из Кубка и захочет исправиться»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о предстоящем матче против «Спартака» в рамках 24-го тура РПЛ.
«Думаю, на «Спартак» намного легче настраиваться, команда идет вверху турнирной таблицы, такие матчи интересно играть. Понимаем, чего от них ждать. Ожидаю тяжелый матч, так как соперник вылетел из Кубка России и захочет исправиться. Настраиваемся на позитивный результат», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.
Матч пройдет 24 апреля в 19.00 по московскому времени. На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4