Деменко считает, что в матче «Спартак» — «Краснодар» нет фаворита

Экс-полузащитник «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко оценил шансы своих бывших команд в предстоящей встрече.

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет сегодня, 24 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Наверное, шансы равны. В этой игре нет фаворита, поэтому и «Краснодар», и «Спартак» могут победить. Думаю, возвращение Промеса однозначно повлияет на красно-белых. Джикия также может сыграть. Квинси — лидер команды. Когда теряешь троих футболистов основного состава, это потери. Конечно, возвращение Промеса — это плюс. В игре с «Краснодаром» «Спартак» будет биться в любом случае, но тяжело предположить, как этот вылет повлияет на команду», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).