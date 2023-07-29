Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал о дружбе с Пиняевым

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал «СЭ», как начал дружить с нападающим «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

«С Сергеем мы познакомились в сборной России. Мы сейчас очень хорошо общаемся, находимся в хороших отношениях. Когда писали о его травме, первым делом поддержал его. Сейчас мы продолжаем дружить», — сказал Агкацев «СЭ».

Ранее Агкацев ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Динамо».