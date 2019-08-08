Вопрос с трансфером Чалова закрыт, нового предложения не будет. Мнение Симонова

Дмитрий Симонов убежден, что Федор точно остается в убежден, что Федор точно остается в ЦСКА

Как уже сообщил "СЭ", ЦСКА отклонил предложение "Кристал Пэлас" о трансфере Федора Чалова – 23 миллиона фунтов. Причины можно прочитать здесь.

До закрытия трансферного окна в АПЛ остается еще целый рабочий день. В теории, британский клуб еще может успеть сделать новое предложение, повысить сумму, допустим, до 25-28 миллионов фунтов и "убить деньгами" ЦСКА, который опасается за качество текущего состава.

Однако по моей информации, ожидать такого развития событий не следует. Вопрос в данный момент закрыт, переговоры завершены, "КП" не выйдет с новым предложением. Это значит, что в Англию Чалов не уедет. Другие клубы тоже не включатся в борьбу. Значит, как минимум до зимы форвард будет играть в России.

Трансферное окно в Англии закроется в 19 часов по московскому времени.

В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро.

Sky Sports: "Кристал Пэлас" улучшил предложение по Чалову до 23 миллионов фунтов // Павел Погребняк: "Чалов еще слишком молод для Англии" // В качестве замены Чалова ЦСКА рассматривает Соболева