ЦСКА отказался продавать Чалова в "Кристал Пэлас"

По данным "СЭ", ЦСКА еще в среду вечером ответил официальным отказом на предложение "Кристал Пэлас" продать Федора Чалова за 23 миллиона фунтов.

Причина такого решения - опасения за результат. В команде и так есть недобор футболистов в группу атаки, а потеря Чалова усугубила бы их. Найти замену оперативно и подходящего уровня было бы сложно.

В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что англичане предлагают за лучшего бомбардира минувшего чемпионата России 25 миллионов фунтов стерлингов. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Sky Sports: "Кристал Пэлас" улучшил предложение по Чалову до 23 миллионов фунтов // Павел Погребняк: "Чалов еще слишком молод для Англии" // В качестве замены Чалова ЦСКА рассматривает Соболева