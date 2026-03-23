Слишкович про газон «Оренбурга»: «Уже год-два там нет искусственного поля — это асфальт»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович выступил с критикой качества газона на домашнем стадионе команды.

В 22-м туре РПЛ «Спартак» победил «Оренбург» на выезде со счетом 2:0.

«Пять лет назад поле было ужасным, если ты не знаком с ним, как знаком «Оренбург», потому что они тренируются там. Сейчас, уже год-два нет искусственного поля — это асфальт. Там тренируются все, от академии до женской команды», — сказал Слишкович в интервью «Спартак Шоу».

Тренер подчеркнул, что от такого покрытия страдают обе команды.

«Это поле, которое надо срочно менять, и это поле, которое не помогает ни сопернику, ни «Оренбургу». Возьмите, например, «Янг Бойз». Искусственное поле меняется каждый год. Только в России думают, что может такое поле служить 4-5 лет. Если ты играешь в РПЛ, ты должен менять это поле каждый год», — заявил Слишкович.

После 22 матчей РПЛ «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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