Слишкович — о Гарсии: «Если тебя постоянно ставят на некомфортную позицию, ты там не забиваешь голы»

Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович раскритиковал использование нападающего команды Ливая Гарсии Деяном Станковичем.

«Он всегда играл центрального нападающего. Они его купили на эту позицию. Если не ошибаюсь, он везде играл у Станковича, только не там. Если его на позицию нападающего, то пусть он там и играет. По моему мнению — он игрок только этой позиции», — заявил Слишкович в интервью «Спартак Шоу».

Слишкович считает, что Гарсию ставили на некомфортную позицию.

«Если тебя постоянно ставят на некомфортную позицию, ты там не забиваешь голы, болельщики начинают на тебя давить, он начинает нервничать, на тренировке нервничает и не показывает себя на 100 процентов, приезжает на игру и тоже не может показать себя на 100 процентов», — подчеркнул тренер.

Гарсия перешел в московский клуб из греческого АЕКа в феврале 2025 года. В текущем сезоне на счету Гарсии семь голов в 24 матчах.

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