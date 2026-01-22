Слуцкий — о слухах про переговоры со «Спартаком»: «Мне об этом ничего не известно»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к турниру с участием его команды и московского «Динамо», а также ответил на вопрос о слухах про его переговоры со «Спартаком».

— Какие-то матчи «Динамо» смотрел. Имею достаточно глубокое представление о российских клубах. Как бы выступило «Динамо» в азиатской Лиге чемпионов? Все зависит от того, куда бы теоретически попало «Динамо». В азиатской части доминируют японские, корейские команды. Здесь не очень корректно сравнивать. В каждой из этих стран лимит жестче, чем в российской лиге. Даже когда меня спрашивают про «Шанхай», как бы он выступал в РПЛ, это очень абстрактная тема. Любой российской команде было бы сложно быть успешной с лучшими командами Саудовской Аравии, которые присоединяются в турниру, начиная с ? финала турнира, — сказал Слуцкий на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

— Была информация, что с вами вел переговоры «Спартак».

— Мне об этом ничего не известно, — ответил Слуцкий.