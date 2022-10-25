Валуев заявил, что ФИФА и УЕФА будет вставлять России палки в колеса, но по-другому быть не могло

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на решение интегрировать футбольные клубы из Крыма и Севастополя в РФС.

«Конечно, это верное решение. Что касается санкций со стороны ФИФА и УЕФА, то они, безусловно, будут. УЕФА уже и так показывает готовность к тому, чтобы навсегда исключить российские клубы из еврокубков. Они, несомненно, будут вставлять нам палки в колеса, но по-другому быть не могло», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

24 октября зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Кабинет министров РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.