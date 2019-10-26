Валерий Карпин: «Поражение в Питере помогло опуститься на землю»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0) отметил, что он доволен лишь одним таймом в исполнении своей команды.

— Что случилось в начале второго тайма? Стали удердживать счет 1:0?

— Первый тайм понравился, а вто второй — нет. Правда, нельзя сказать, что у «Сочи» было много острых моментов — Бабурин один раз сильно выручил и еще было пара опасных ударов. Но тайм сильно не понравился. Возможно сказался слишком большой выплеск эмоций в первом тайме после проигрыша «Зениту». Слово «слишком» — это всегда плохо. После перерыва вышли без эмоций, скажем так.

— Насколько сложно было команде после Питера?

— Не знаю по какой шкале это измерять. С одной стороны, непростая неделя, с другой — очень простая в плане отличного отношения к тренировкам,. Все горели желанием, порадовала реакция футболистов на поражение. И особенно порадовала реакция болельщиков, сегодня была отличная поддержка. Спасибо и футболистам и зрителям. Сегодня важно было выиграть, неважно как — чтобы не потерять уверенность в своих силах.

— Игра в Питере немного помогла встряхнуться?

— Не немного, а хорошо помогла опуститься на землю. У всех был некоторый отрыв от земли. Даже у меня был наверное какой-то отрыв. Вовремя опустили на землю. Такого больше не должно повториться. (Юрий Плохотниченко)