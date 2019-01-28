Валерий Карпин: "Попов готов сыграть 20-25 минут"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин дал комментарий в преддверии матча 3-го тура турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" против "Зенита"​ в эфире телеканала "Матч ТВ".

– "Ростов" хорошо поработал в Катаре. Приняли участие в хорошем турнире, все позитивно. В это трансферное окно в "Ростове" больше никого не появится. Попов может сыграть 20-25 минут, главное, чтобы он не получил травму и не прерывал подготовку из-за высокой нагрузки.

Задачи выиграть не было, моя эмоциональная реакция связана не с результатом, а с выполнением тех или иных действий на поле. Если бы был нужен был результат, то на поле вышел бы другой состав. Завтра-послезавтра мы здесь, после 30 января будет четыре дня выходных, затем вылетаем в Испанию, а после улетаем в "Ростов" на кубок с "Краснодаром"​, – сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".

"Ростов" – "Зенит": Кубок в Катаре, онлайн-трансляция, 28 января, начало – в 20.00 (мск).

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