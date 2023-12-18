В «Зените» планируют получить 5 миллионов евро за трансфер Сутормина

«Зенит» хочет получить за возможный трансфер полузащитника Алексея Сутормина как минимум 5 млн евро, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 29-летний игрок может отправиться в аренду в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

Сутормин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро.