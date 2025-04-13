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13 апреля, 19:41

В «Зените» отреагировали на информацию об огромных премиальных за победу над «Краснодаром»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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«Зенит» — «Краснодар».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что футболисты команды получат по 24 миллиона рублей в виде премиальных за победу над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Ранее Sport24 перед игрой сообщил, что «Зенит» заплатит игрокам по 250 тысяч евро (около 24 миллионов рублей) в случае крупной победы над «Краснодаром». Кроме того, по информации издания, сине-бело-голубые повысили премиальные за чемпионство — с 800 тысяч евро до 1,4 миллиона.

«Агенты-провокаторы», — сказал Медведев «СЭ».

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Медведев (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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