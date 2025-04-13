«Химки» — «Крылья Советов»: Заболотный открыл счет

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«Химки» вышли вперед в матче против «Крыльев Советов» в 24-м туре РПЛ — 1:0.

На 14-й минуте отличился Антон Заболотный.