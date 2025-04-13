Быстров: «В чемпионской гонке ничего не меняется — «Зенит» как был фаворитом, так им и остается»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров поделился с «СЭ» впечатлениями от победы сине-бело-голубых над южанами со счетом 4:1 в матче 24-го тура РПЛ.

«Краснодар» классно играл первые полчаса, но дальше мастерство и опыт «Зенита» сказали свое слово. В чемпионской гонке все равно ничего не меняется — «Зенит» как был фаворитом, так им и остается», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.