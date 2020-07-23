В «Уфе» рассказали, много ли игроков покинут клуб летом

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов подвел итоги сезона для клуба. Также он рассказал, сколько игроков уйдут из команды.

— Сказал ребятам, что они реально герои, — цитирует Мурзагулова Rusfootball. — От чистого сердца поблагодарил их. Мы до последнего момента шли в зоне еврокубков. Когда у нас началась эпидемия травм, когда играли практически без замен, играли мальчишками молодыми, и каждый умирал на поле за команду, за клуб, болельщиков. Это та система, которая создана в нашем клубе. Это не команда 2-3 звезд, за большие деньги купленные. Это команда, где выращена футбольная структура. Если будем дальше этим заниматься, будем находить спонсором, расти и развиваться. И однажды увидим на нашем стадионе много европейских больших клубов.

Очень серьезно думали о еврокубках, особенно тогда, когда нас начали называть «уфимской машиной», «уфимской броней». Мы начали понимать, что нам по зубам любой соперник, выиграли у всех грандов, кроме «Краснодара». Тогда мы поверили в наш успех возможный. Если бы не травмы, мы бы были в еврозоне. Хотим туда вернуться.

— Много игроков покинет «Уфу»?

— Не надо переживать на эту тему. Конечно, мы не устроим большую распродажу. Мы будем работать так, чтобы «уфимская броня» и дальше оставалась «уфимской броней».