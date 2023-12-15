В «Трабзонспоре» назвали фейком информацию об интересе к защитнику ЦСКА Роше

Начальник «Трабзонспора» Эмре Ток прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Ранее об этом сообщало издание Karadeniz.

«Информация об интересе «Трабзонспора» к Виллиану Роше — фейк», — цитирует Тока Sport24.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 15 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

«Трабзонспор» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда набрала 26 очков после 15 туров.