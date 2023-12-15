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Головин: «Готов видеть Чалова в «Монако» в любой момент. Уверен, он нам поможет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» отреагировал на слова нападающего ЦСКА Федора Чалова о желании играть в Европе.

Ранее форвард армейцев заявил, что Головин звал его в Монако.

«Лично я готов видеть Федю в «Монако» в любой момент. Уверен, он нам поможет. (Улыбается.) Но если говорить серьезно, то вопрос не совсем по адресу. Я могу позвать его просто приехать в Монако в гости, но если речь идет о команде, то нужно обращаться к руководству клуба. Однако то, что Федя тоже находится в верхней части этого рейтинга, говорит о том, насколько он прибавил и насколько качественным игроком он является. Что касается того, сможем ли когда-нибудь сыграть вместе в одной европейской команде, то тут 50 на 50. Либо сыграем, либо нет», — сказал Головин «СЭ».

Головин стал лауреатом премии лучшему футболисту 2023 года по версии «СЭ».

В уходящем году российский хавбек забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако».

«Это действительно мой лучший год во Франции. С опытом приходит уверенность». Интервью Головина

Александр Головин
Федор Чалов
Футбол
ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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