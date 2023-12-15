Агент Быстрова: «Никакого общения с «Тоболом» по трансферу не было»

Александр Маньяков, агент защитника «Ахмата» Марата Быстрова, опроверг информацию о переговорах с «Тоболом» по трансферу футболиста.

«Как могу прокомментировать возможность перехода Марата в «Тобол»? Ничего об этом не знаю. Никакого общения по данному вопросу у нас с этим клубом не было», — цитирует Маньякова Legalbet.kz.

В текущем сезоне 31-летний Быстров провел 7 матчей за «Ахмат» во всех турнирах. Его контракт с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года.

После 18 туров «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.