В Тарасовке наградили дублеров «Спартака». Один из них — Ещенко
17:12
На базе «Спартака» в Тарасовке состоялась церемония награждения дублеров за второе место в молодежном первенстве премьер-лиги-2018/19.
Серебряные медали дублю вручили главный тренер «Спартака» Олег Кононов, капитан основы Георгий Джикия, Зелимхан Бакаев и Артем Ребров. Последний персонально поздравил 35-летнего Андрея Ещенко, который также получил медаль. В прошлом сезоне защитник провел шесть матчей за молодежку.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-09-11-sreda_v_tarasovke_vozvrashcheniye_sbornikov_nagrazhdeniye_dublya/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...