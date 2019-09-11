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В Тарасовке наградили дублеров «Спартака». Один из них — Ещенко

17:12

На базе «Спартака» в Тарасовке состоялась церемония награждения дублеров за второе место в молодежном первенстве премьер-лиги-2018/19.

Серебряные медали дублю вручили главный тренер «Спартака» Олег Кононов, капитан основы Георгий Джикия, Зелимхан Бакаев и Артем Ребров. Последний персонально поздравил 35-летнего Андрея Ещенко, который также получил медаль. В прошлом сезоне защитник провел шесть матчей за молодежку.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-09-11-sreda_v_tarasovke_vozvrashcheniye_sbornikov_nagrazhdeniye_dublya/

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