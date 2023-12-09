В «Спартаке» высказались о погодных условиях перед матчем с «Крыльями Советов»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал погодные условия перед матчем с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ.

Ранее стало известно, что встреча в Москве состоится. Температура воздуха на поле составила -12 градусов.

«Конечно, в тяжелую погоду играть некомфортно. Но мы придерживаемся регламента. Есть правило, что температура не должна быть ниже -15 градусов. Предмета для разговора нет. Но мы живем в России, у нас холодная северная страна», — сказал Зеленов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 декабря в Москве и начнется в 14:00 мск. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.