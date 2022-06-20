В «Зените» рассказали, когда Вендел, Барриос и Алберто вернутся в расположение команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал, когда Вендел, Вильмар Барриос и Юри Алберто вернутся в расположение клуба.

«Кто должен был вернуться, уже вернулись. Другие игроки вернутся в согласованные сроки. Вендел, Барриос и Юри Алберто уже в дороге в Санкт-Петербург», — сказал Медведев «СЭ».

15 июня к тренировочным сборам питерского клуба присоединились Клаудиньо, Малком и Дуглас Сантос.

Сборы «Зенита» перед началом сезона проходят в Санкт-Петербурге в Удельном парке.