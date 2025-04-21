В «Ростове» сообщили, что вратарь Ятимов находится под наблюдением врачей команды
Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов прошел обследование в Ростове-на-Дону. В воскресенье в матче 25-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:0) 26-летний голкипер потерял сознание после неудачного приземления.
«Рустам прошел обследование в Ростове, все нормально. Сможет сыграть или нет, будут ближе к игре решать тренерский и медицинский штабы. Еще под наблюдением врачей команды», — приводит ТАСС слова спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина.
В этом сезоне на счету Ятимова 22 матча за «Ростов», в которых он пропустил 30 голов.
Источник: ТАСС
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|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
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|25
|13
|7
|5
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|46
|
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|
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|4
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|
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|27
|
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|7
|6
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|27
|
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|25
|5
|8
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|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
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|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
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|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6
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