Спортивный директор «Пари НН» Удальцов — о турнирном положении: «Нам надо стараться сохранять спокойствие»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о турнирном положении команды.

«Нам надо стараться сохранять спокойствие. «Пари НН» может избежать стыков за счет организованной игры, которая была сегодня в первые 30 минут и против «Динамо». Мы не уступали и боролись. Понимаем свои козыри. Понятно, что у многих игроки уровня сборной, но у нас тоже очень качественные футболисты. Мы в них верим и видим, что, когда они выходят биться друг за друга, можем обыграть кого угодно», — сказал Удальцов «СЭ».

После 25-го тура РПЛ «Пари НН» располагается на 14-й строчке, имея в активе 20 очков.