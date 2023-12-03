В РФС объяснили, почему арбитр Шафеев не стал переносить матч ЦСКА — «Ростов»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему арбитр Рафаэль Шафеев не стал переносить матч 17- го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0).

«Арбитр, принимая решения о проведении матча, оценивает безопасность игры на поле для футболистов и фактическую возможность проведения матча. Оценка потенциальной зрелищности матча, влияние условий игры на тактику команд, привлекательность телекартинки и другие подобные факторы не входят в компетенцию арбитра.

По окончании матча «Балтика» — «Спартак», погодные условия которого принципиально не отличались от сегодняшней встречи, клубы РПЛ не обращались в РФС с предложениями внести изменения в существующую практику.

Возможно сейчас такая дискуссия возникнет и совместно с лигой и клубами нам удастся выработать оптимальный механизм действий в данных ситуациях. Но я считаю неправильным, чтобы судья принимал решение на основании эстетической составляющей матча», — сказал «СЭ» Каманцев.

Снег на «ВЭБ Арене» убирали лопатами и трактором несколько часов, а после старта игры между ЦСКА и «Ростовом» продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходил матч.

После матча президент «Ростова» Арташес Арутюнянц раскритиковал Шафеева, а главный тренер ростовчан Валерий Карпин назвал дебилом того, кто принял решение проводить игру.