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Судейство

Сегодня, 19:11

В РФС объяснили, почему арбитр Шафеев не стал переносить матч ЦСКА — «Ростов»

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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему арбитр Рафаэль Шафеев не стал переносить матч 17- го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0).

«Арбитр, принимая решения о проведении матча, оценивает безопасность игры на поле для футболистов и фактическую возможность проведения матча. Оценка потенциальной зрелищности матча, влияние условий игры на тактику команд, привлекательность телекартинки и другие подобные факторы не входят в компетенцию арбитра.

По окончании матча «Балтика» — «Спартак», погодные условия которого принципиально не отличались от сегодняшней встречи, клубы РПЛ не обращались в РФС с предложениями внести изменения в существующую практику.

Возможно сейчас такая дискуссия возникнет и совместно с лигой и клубами нам удастся выработать оптимальный механизм действий в данных ситуациях. Но я считаю неправильным, чтобы судья принимал решение на основании эстетической составляющей матча», — сказал «СЭ» Каманцев.

 
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Снег на «ВЭБ Арене» убирали лопатами и трактором несколько часов, а после старта игры между ЦСКА и «Ростовом» продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходил матч.

После матча президент «Ростова» Арташес Арутюнянц раскритиковал Шафеева, а главный тренер ростовчан Валерий Карпин назвал дебилом того, кто принял решение проводить игру.

Футбол
РФС
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Каманцев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
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 2 : 1
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