«Спартак», ЦСКА и «Динамо» интересуются нападающим сборной Сенегала
Агент нападающего турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» и сборной Сенегала Алассана Ндао Доган Эрджан сообщил, что его клиентом интересуются три клуба из России.
«Клуб требует 5 миллионов евро за Ндао. Информацию об Алассане запрашивали «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Еще есть «Аль-Джазира». Мончи также звонил — «Севилья» тоже хочет Ндао. Это пока самый активный клуб.
Если будет хорошее предложение из Европы, надеюсь, мы его рассмотрим», — цитирует агента Fotomac.
В прошлом сезоне 24-летний Ндао сыграл в составе «Фатих Карагюмрюк» 40 матчей, забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю