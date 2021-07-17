«Спартак», ЦСКА и «Динамо» интересуются нападающим сборной Сенегала

Агент нападающего турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» и сборной Сенегала Алассана Ндао Доган Эрджан сообщил, что его клиентом интересуются три клуба из России.

«Клуб требует 5 миллионов евро за Ндао. Информацию об Алассане запрашивали «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Еще есть «Аль-Джазира». Мончи также звонил — «Севилья» тоже хочет Ндао. Это пока самый активный клуб.

Если будет хорошее предложение из Европы, надеюсь, мы его рассмотрим», — цитирует агента Fotomac.

В прошлом сезоне 24-летний Ндао сыграл в составе «Фатих Карагюмрюк» 40 матчей, забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.