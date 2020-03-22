«Уфа» анонсировала матч с «Тамбовом», несмотря на коронавирус

«Уфа» в официальном Twitter анонсировала матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Тамбова». Сезон в РПЛ был приостановлен из-за эпидемии коронавируса, однако уфимцы пообещали провести трансляцию сегодня на своем YouTube-канале.

Начало трансляции — в 14.00 по московском времени.

Несмотря на то, что Тинькофф Российская Премьер-Лига приостановлена, мы специально для вас сегодня проведём трансляцию матча 23-го тура #УфаТамбов на Youtube ?



Встречаемся в 16:00, ссылочку дадим ближе к делу, забегайте на Премьеру, вас ждёт неожиданный эксперт и красивые голы pic.twitter.com/Ag6kDSIomK — ФК УФА (@UfaFc) March 22, 2020

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.

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