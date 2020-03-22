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«Уфа» анонсировала матч с «Тамбовом», несмотря на коронавирус

08:41
&quot;Уфа&quot; анонсировала матч с &quot;Тамбовом&quot;. Фото Twitter "Уфы"
&quot;Уфа&quot; анонсировала матч с &quot;Тамбовом&quot;. Фото Twitter "Уфы"
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«Уфа» в официальном Twitter анонсировала матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Тамбова». Сезон в РПЛ был приостановлен из-за эпидемии коронавируса, однако уфимцы пообещали провести трансляцию сегодня на своем YouTube-канале.

Начало трансляции — в 14.00 по московском времени.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.

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