У Дзагоева - "кресты", он уже перенес операцию на колене

Сегодня в одной из клиник Германии был прооперирован полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев.

Операция состоялась в связи с травмой передней крестообразной связки правого коленного сустава, полученной во вторник в товарищеской игре с "Картахеной" (3:1).

Программа восстановления 28-летнего игрока будет определена позднее.

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