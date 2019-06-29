Тренер "Зенита" – об итогах сбора в Австрии

Тренер "Зенита" Вильям Оливейра после победы над "Црвеной Звездой" (1:0) подвел итоги сбора команды в Австрии.

– Провели хороший сбор, ребята хорошо потрудились. Несмотря на погоду, мы выиграли. Сейчас нужно отдохнуть, прилететь в Питер и продолжить подготовку к первой официальной игре.

– По какому принципу сегодня делили состав?

– Мы хотели, чтобы все провели по 90 минут. Это почти удалось, понятно, что кто-то сыграл поменьше. По такой жаре играть было тяжело, тем более команда уже 15 дней без выходных.

– Сегодня у ворот "Зенит" было очень много угловых. Плохо, что столько допустили или хорошо, что поработали над защитой?

– Мы давали очень много бить, поэтому соперник зарабатывал угловые. Но мы верно действовали в защите, верно занимали свои позиции. Думаю, ничего не дали создать после угловых.

– Барриос вылетел из Кубка Америки. Когда он вернется в "Зенит"?

– Сегодня вечером мы с ним поговорим, узнаем о его состоянии. Понятно, что он расстроен, ведь Колумбия вылетела. Думаю, в любом случае ему надо отдохнуть – и перелет, и почти не было отпуска. Нужно узнать у Барриоса, когда он готов вернуться.

– Шатов пропустил несколько тренировочных дней. Как это повлияет на его состояние?

– Он здоров, ничего не болит, поэтому сегодня он сыграл 30 минут. Надеюсь, к "Локомотиву" он будет готов на сто процентов.

– С выходом Прохина "Зенит" перестроился на расстановку с тремя центральными защитниками. Зачем это было делать на 87-й минуте?

– Хотели дать молодым игрокам почувствовать эту игру. Тут было много болельщиков противника, соперник – из другой страны, молодежи было приятно выходить в такой атмосфере. (Гоша Чернов)

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