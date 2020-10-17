Тренер «Сочи» не считает отсутствие Дзюбы в стартовом составе проблемой для «Зенита»
Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился мнением об отсутствии нападающего Артема Дзюбы в стартовом составе «Зенита» перед матчем с 11-го тура Тинькофф РПЛ против сочинцев.
— Артем — хороший футболист, но «Зенит» настолько здорово укомплектован во всех линиях, что и без Дзюбы является сильной командой, — сказал в эфире «Матч Премьер» Фоменко.
Матч «Зенит» — «Сочи» состоится сегодня, 17 октября, начало — в 14.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.