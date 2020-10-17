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Тренер «Сочи» не считает отсутствие Дзюбы в стартовом составе проблемой для «Зенита»

13:54
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Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился мнением об отсутствии нападающего Артема Дзюбы в стартовом составе «Зенита» перед матчем с 11-го тура Тинькофф РПЛ против сочинцев.

— Артем — хороший футболист, но «Зенит» настолько здорово укомплектован во всех линиях, что и без Дзюбы является сильной командой, — сказал в эфире «Матч Премьер» Фоменко.

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится сегодня, 17 октября, начало — в 14.00 (мск).

Зенит — Сочи

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