Тренер «Сочи» назвал психологию основной причиной поражения от «Зенита»
Тренер «Сочи» Олег Фоменко попытался объяснить, почему команда провела таких два разных тайма в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3).
«Проигрывать всегда обидно, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Учитывая то, как мы отыграли второй тайм... Но надо показывать такую игру с первых минут.
Психология сработала. «Зенит» — большой клуб, это где-то давит. Будем разбираться, почему так произошло.
Были недовольны игрой в первой половине, поэтому и сделали такие ранние замены. Нужно было что-то предпринимать».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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