Тренер «Сочи» назвал психологию основной причиной поражения от «Зенита»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко попытался объяснить, почему команда провела таких два разных тайма в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Проигрывать всегда обидно, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Учитывая то, как мы отыграли второй тайм... Но надо показывать такую игру с первых минут.

Психология сработала. «Зенит» — большой клуб, это где-то давит. Будем разбираться, почему так произошло.

Были недовольны игрой в первой половине, поэтому и сделали такие ранние замены. Нужно было что-то предпринимать».