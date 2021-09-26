Бывший тренер «Динамо» Новиков считает, что команда будет бороться за чемпионство
16:37
Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Динамо» выиграть Тинькофф чемпионат России в нынешнем сезоне.
Ранее, 26 сентября, «Динамо» выиграло у «Рубина» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ.
«Сможет ли «Динамо» прийти к чемпионству? А почему нет? Конкуренция за чемпионство точно будет. Команда показывает хороший футбол и является одним из претендентов на победу. «Динамо» выглядит на уровне «Зенита». Все в их руках», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
«Динамо» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» располагается на пятой строчке с 14 баллами.
Читайте также
Два матча «Зенита»: судьи те же, решения разные. Почему не назначен пенальти после падения Малкома и засчитан гол «Крыльев»?
9
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю