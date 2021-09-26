Бывший тренер «Динамо» Новиков считает, что команда будет бороться за чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Динамо» выиграть Тинькофф чемпионат России в нынешнем сезоне.

Ранее, 26 сентября, «Динамо» выиграло у «Рубина» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Сможет ли «Динамо» прийти к чемпионству? А почему нет? Конкуренция за чемпионство точно будет. Команда показывает хороший футбол и является одним из претендентов на победу. «Динамо» выглядит на уровне «Зенита». Все в их руках», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Динамо» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» располагается на пятой строчке с 14 баллами.