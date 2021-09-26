Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бывший тренер «Динамо» Новиков считает, что команда будет бороться за чемпионство

16:37
Кирилл Новиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Новиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Динамо» выиграть Тинькофф чемпионат России в нынешнем сезоне.

Ранее, 26 сентября, «Динамо» выиграло у «Рубина» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Сможет ли «Динамо» прийти к чемпионству? А почему нет? Конкуренция за чемпионство точно будет. Команда показывает хороший футбол и является одним из претендентов на победу. «Динамо» выглядит на уровне «Зенита». Все в их руках», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Динамо» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» располагается на пятой строчке с 14 баллами.

Динамо — Рубин

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Два матча «Зенита»: судьи те же, решения разные. Почему не назначен пенальти после падения Малкома и засчитан гол «Крыльев»?
Энтони Джошуа — Александр Усик: где смотреть прямую трансляцию боя
Чемпионат мира по мини-футболу, 1/4 финала: расписание и результаты матчей
Украинцы поблагодарили российский телеканал РЕН ТВ за трансляцию боя Усик — Джошуа
Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр