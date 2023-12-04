Титов — об удалении Абаскаля: «Бериша — тот еще провокатор. Обидно, что тренер так «отличился»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал удаление главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

— Хоть как-то можно оправдать Абаскаля, который получил красную карточку за борцовский прием против Бериши?

— В последнее время мы обсуждаем больше не качество футбола, а высказывания наших тренеров. Но сейчас вышли на новый уровень. Борцовские приемы... Не знаю. С одной стороны, есть такая фраза: «Понять и простить». Я не пытаюсь оправдать главного тренера «Спартака», но мы же все знаем, что Бериша — тот еще провокатор. При этом игрок он, конечно, классный. Сколько пользы уже принес «Ахмату»! Обидно, что тренер «Спартака» «отличился», дал волю эмоциям. Не знаю... Может быть, перед большой паузой Гильермо понимает, что тучи над ним сгущаются. Допускаю, что Абаскаль уедет в отпуск и уже не вернется в «Спартак».

— То есть это был последний матч испанца на скамейке красно-белых с учетом дисквалификации?

— Применительно к этому «Спартаку» можно допустить все что угодно. Все реально. У нас такая амплитуда... Во всяком случае, думаю, спартаковская общественность примет любое развитие событий. Остался еще один тур. Надеюсь, команда закончит год на мажорной ноте. Желаю игрокам и тренерскому штабу удачи.

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

После 17 туров «Спартак» занимает седьмое место в РПЛ, набрав 27 очков.