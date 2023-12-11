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Сегодня, 19:30

Лепсая: «Вендел давно мечтает уйти из «Зенита»»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» высказал мнение о бразильских полузащитниках «Зенита» — Венделе и Клаудиньо.

— В субботу Сергея Семака спросили о будущем Вендела — и услышали восхитительный ответ: «Он никак не может гарантировать своевременный приезд после отпуска».

— Вендел давно мечтает уйти из «Зенита». Этого и не скрывает. Предложения у него есть. И из Европы, и из Бразилии.

— Основной претендент на игрока — «Фламенго»?

— Да. Клуб очень богатый, готов платить такие же деньги, что и «Зенит». Думаю, зимой Вендел покинет Россию.

Вендел. «Вендел не скрывает, что мечтает уйти из «Зенита». Артур — замена Малкому». Лепсая — о трансферах и чемпионской гонке

— А Клаудиньо?

— Если шансы Вендела на отъезд из «Зенита» 70 на 30, то по Клаудиньо, которого хочет заполучить «Интернасьонал», все не так однозначно. Впрочем, ситуация может перевернуться в любой момент.

— Из южноамериканских легионеров — главное разочарование первой половины сезона?

— Клаудиньо и Вендел. Мы же знаем их истинный уровень. Оба могут играть гораздо сильнее. Хотя и в таком немотивированном состоянии все равно выглядят лучше, чем их товарищи по команде.

Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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