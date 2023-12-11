Лепсая: «Вендел давно мечтает уйти из «Зенита»»
Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» высказал мнение о бразильских полузащитниках «Зенита» — Венделе и Клаудиньо.
— В субботу Сергея Семака спросили о будущем Вендела — и услышали восхитительный ответ: «Он никак не может гарантировать своевременный приезд после отпуска».
— Вендел давно мечтает уйти из «Зенита». Этого и не скрывает. Предложения у него есть. И из Европы, и из Бразилии.
— Основной претендент на игрока — «Фламенго»?
— Да. Клуб очень богатый, готов платить такие же деньги, что и «Зенит». Думаю, зимой Вендел покинет Россию.
— А Клаудиньо?
— Если шансы Вендела на отъезд из «Зенита» 70 на 30, то по Клаудиньо, которого хочет заполучить «Интернасьонал», все не так однозначно. Впрочем, ситуация может перевернуться в любой момент.
— Из южноамериканских легионеров — главное разочарование первой половины сезона?
— Клаудиньо и Вендел. Мы же знаем их истинный уровень. Оба могут играть гораздо сильнее. Хотя и в таком немотивированном состоянии все равно выглядят лучше, чем их товарищи по команде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5