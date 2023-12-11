Смородская не считает чемпионской игру «Локомотива» в первой половине сезона РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре команды в первой половине сезона-2023/24 РПЛ.

«Оценила бы, как удовлетворительные. Они как-то выровнялись немножко и неплохо закончили первую часть сезона. У «Локомотива» не чемпионская игра. Будут ли в тройке? Надеюсь, что будут», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и занимает 4-е место.