Смородская не считает чемпионской игру «Локомотива» в первой половине сезона РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре команды в первой половине сезона-2023/24 РПЛ.
«Оценила бы, как удовлетворительные. Они как-то выровнялись немножко и неплохо закончили первую часть сезона. У «Локомотива» не чемпионская игра. Будут ли в тройке? Надеюсь, что будут», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.
После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и занимает 4-е место.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|
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|2.03
|00:00
|
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|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
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|00:00
|
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|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
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Оренбург
|15
|1
|5
|
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|1
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