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Сегодня, 19:05

Тихонов назвал Романцева лучшим тренером в карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает экс-наставника «Спартака» Олега Романцева лучшим тренером в своей карьере.

«Олег Иванович — непростой человек. Но сильные люди не могут обладать простым характером. Романцев — сильный спортсмен, личность, тренер. Поймите, управлять такой командой очень непросто. Тот «Спартак» ставил перед собой максимальные задачи. А жесткий характер позволял и позволяет Романцеву добиваться уважения. Это точно не рубаха-парень, открытый для всех. Когда ситуация того требовала, он мог становиться веселым, но при этом буквально за пять секунд был способен меняться. Первый тренер в каждого футболиста закладывает определенную базу, основы и азы. Я знаю многих исполнителей, которые считают своих детских тренеров самыми важными в карьере, но, на мой взгляд, главный специалист — тот, с которым начинаешь чего-то добиваться и выигрывать. У каждого свое видение, но для меня Олег Иванович — тренер номер один. При нем я стал известным футболистом, дорос до уровня сборной и признавался лучшим игроком года. Романцев — лучший тренер в моей карьере, это наставник-победитель и очень сложный человек», — приводит слова Тихонова RT.

4 января Романцеву исполнилось 70 лет.

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 и в 2011 годах. Всего за московский клуб он провел 265 матчей, забил 90 мячей и отдал 44 результативные передачи.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1254162-tihonov-romancev-trener
Андрей Тихонов
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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Краснодар

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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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