Корнеев назвал Ивича лучшим тренером России в 2023 году

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого считает лучшим тренером в России в 2023 году.

«Лучшим тренером 2023 года считаю Владимира Ивича. Сначала он вывел «Краснодар» в финал Кубка России. А в этом сезоне ушел с клубом на зимнюю паузу на первом месте», — сказал Корнеев «СЭ».

Ивич возглавил клуб в январе 2023 года. «Краснодар» после 18-го тура идет на первом месте в чемпионате России, набрав 38 очков.