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Сегодня, 19:20

Газзаев заявил, что его соперничество с Романцевым и Семиным шло на благо российскому футболу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о соперничестве с экс-наставником «Спартака» Олегом Романцевым.

«Мы познакомились в составе сборной страны, а уже после неоднократно пересекались на поле, выступая за разные команды — «Спартак» и «Динамо». Вы верно сказали про здоровую конкуренцию таких тренеров, как Юрий Семин, Олег Романцев и я. Коллективы под нашим руководством занимали первые-вторые места. Чего только стоит хотя бы череда побед красно-белых во главе с Романцевым... Прервать их гегемонию было большим достижением. Олег Иванович — выдающийся мастер и блестящий тренер. Достаточно посмотреть, сколько футболистов, прошедших его школу, уехали в Европу. Соперничество с такими людьми, как Семин и Романцев, всегда шло на пользу. В таких условиях отечественный футбол прогрессировал. Мы являемся друзьями и тепло общаемся по сей день. Всегда рады видеть друг друга. Работа работой, но человеческие отношения — совсем иное дело. Олег Иванович — это профессионал высочайшего уровня, прекрасный человек и патриот своей страны», — приводит слова Газзаева RT.

4 января Романцеву исполнилось 70 лет.

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1254161-gazzaev-sopernichestvo-romancevy-syomin
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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