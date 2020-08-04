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«Теперь я видел все». Слуцкий удивлен тем, что Акинфеев завел Instagram

19:12
Реакция Леонида Слуцкого. Фото Instagram.
Реакция Леонида Слуцкого. Фото Instagram.
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил удивление в связи с тем, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завел страницу в Instagram.

«Аки в инстаграме — теперь я видел все», — написал Слуцкий.

Ранее у вратаря ЦСКА не было страниц в социальных сетях. Слуцкий и Акинфеев работали вместе, когда специалист был главным тренером московских армейцев. Также Акинфеев был основным вратарем сборной России при Слуцком.

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