«Теперь я видел все». Слуцкий удивлен тем, что Акинфеев завел Instagram

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил удивление в связи с тем, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завел страницу в Instagram.

«Аки в инстаграме — теперь я видел все», — написал Слуцкий.

Ранее у вратаря ЦСКА не было страниц в социальных сетях. Слуцкий и Акинфеев работали вместе, когда специалист был главным тренером московских армейцев. Также Акинфеев был основным вратарем сборной России при Слуцком.