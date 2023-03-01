Технический директор «Краснодара»: «Мы довольны работой Ивича на сборах, все было продуктивно»

Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался о работе нового тренерского штаба во главе с Владимиром Ивичем на зимних сборах.

«Понятно, что команда познакомилась с тренером уже непосредственно на сборах, где-то было тяжело, но в целом адаптация Ивича прошла успешно. Мы довольны работой Ивича на сборах, все было продуктивно. Теперь ждем, чтобы команда улучшала свои результаты на поле, в РПЛ и в Кубке страны», — приводит «РБ Спорт» слова Толстикова.

Сербский специалист возглавил «Краснодар» в январе.

По итогам 17 туров клуб из Краснодара занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.